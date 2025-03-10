Работник СМЗ получил тяжелый ожог на предприятии

Работник "Соликамского магниевого завода" получил тяжелую травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда Пермского края.

Инспекция труда выясняет обстоятельства травмы. 4 марта плавильщик, находясь в цехе получения магния, при замене электродвигателя на насосе участка грануляции провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия. У пострадавшего диагностирована тяжелая травма - ожог расплавленным металлом 12% правой нижней конечности второй и третьей степени.

"В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Будут проведены опросы очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Кроме того, в связи с произошедшим несчастным случаем, в отношении ОАО "Соликамский магниевый завод" организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия", - говорится в сообщении.

При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.