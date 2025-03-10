В 2025 году в Астраханской области капитально отремонтируют 8 школ и построят 2 детсада на тысячу мест

В 2025 году в Астраханской области запланирован ремонт 8 средних школ и 2 детских садов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что обновить образовательные и дошкольные учреждения помогают новые национальные проекты «Молодежь и дети», «Семья», а также партийный проект Единой России «Новая школа».

Так, в Приволжском районе специалисты уже приступили к демонтажным работам в «Трехпротокской СОШ». Здесь обновят фасад, кровлю, инженерные коммуникации, заменят дверные блоки, выполнят ремонт внутренних помещений.

В учреждение также будет закуплена новая мебель и современное оборудование. Благоустроят и прилегающую территорию. Годом ранее в школьном дворе была обустроена многофункциональная спортивная площадка, где расположились тренажеры и зоны для игр в футбол, волейбол, баскетбол.

"Помимо этого, до конца года в регионе введем два новых детских сада и школу на 1000 мест", - подчеркнул Игорь Бабушкин.