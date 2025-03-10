10 Марта 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В 2025 году в Астраханской области капитально отремонтируют 8 школ и построят 2 детсада на тысячу мест

В 2025 году в Астраханской области запланирован ремонт 8 средних школ и 2 детских садов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что обновить образовательные и дошкольные учреждения помогают новые национальные проекты «Молодежь и дети», «Семья», а также партийный проект Единой России «Новая школа».

Так, в Приволжском районе специалисты уже приступили к демонтажным работам в «Трехпротокской СОШ».  Здесь обновят фасад, кровлю, инженерные коммуникации, заменят дверные блоки, выполнят ремонт внутренних помещений. 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В учреждение также будет закуплена новая мебель и современное оборудование. Благоустроят и прилегающую территорию. Годом ранее в школьном дворе была обустроена многофункциональная спортивная площадка, где расположились тренажеры и зоны для игр в футбол, волейбол, баскетбол.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Помимо этого, до конца года в регионе введем два новых детских сада и школу на 1000 мест", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, ремонт школ, национальные проекты, образование, детские сады


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