Аптеку "Живика" в Екатеринбурге снова поймали на сокрытии цен

Несколько филиалов аптеки "Живика" в Екатеринбурге перестали выставлять ценники на препараты. Об этом нарушении рассказал в своих социальных сетях депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Он уже получил ответ от Роспотребнадзора, который провел проверку и подтвердил нарушения - ценники не выставлялись в аптеках по адресу Братская, 4 и Военная, 6. В обоих случаях будет объявлено предостережение. Информацию также довели до сведения прокуратуры Чкаловского района.

"Аптеки "Живика" взялись за старое. В 2022-м несколько филиалов сети перестали выставлять ценники. Пришлось их спустить с небес на землю. Два с лишним года фармацевты соблюдали правила торговли. Но в итоге совершили рецидив", - написал Альшевских.

Ранее уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило 18 интернет-аптек, продающих свердловчанам препараты без лицензии.