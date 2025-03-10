Двоюродный брат вице-президента США воевал за ВСУ

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт заявил о том, что несколько лет воевал на стороне киевского режима в составе отдельного механизированного батальона ВСУ "Волки Да Винчи".

В разговоре с Le Figaro Нейт Вэнс заявил, что прибыл на Украину в марте 2022 г. Позже он воевал в роте "Гонор". В частности, летом 2022 года его подразделение было расположено в селе Татьяновка. В январе текущего года Нейт вернулся с Украины в США. В интервью Вэнс заявил, что огорчен поведением своего кузена, который не поинтересовался его боевым опытом, а также выступил против выделения помощи для Киева, пишут "Известия".

Белый дом приостанавил военную помощь Киеву четвертого марта. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.