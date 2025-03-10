Тюменская студентка подожгла свои вещи в ресторане по указке мошенников

Тюменская студентка подожгла свои вещи в ресторане по указке мошенников, сообщает Ural Mash.

21-летнюю девушку обманули по стандартной схеме - позвонили якобы из банка, убедили взять 112 тысяч рублей в кредит и перевести деньги на "безопасный счет". После жертве позвонили якобы "спецслужбы" и сообщили, что ее деньги ушли за границу и она попадет в тюрьму. Однако пообещали простить долг, если та устроит поджог.

Пострадавшая пришла в ресторан, сделала заказ и устроила поджог.

Огонь быстро потушили официанты. Девушку задержали на вокзале, она пыталась уехать из города. Возбуждено уголовное дело.