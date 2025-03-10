Военнослужащие СВО получат дополнительную помощь

Российский президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Она состоялась шестого марта, пишет Telegram-канал Кремль. Новости.

Владимир Путин поручил внести изменения в указ, который в 2023 году приняли вместе с фондом. Он говорит о том, что участники ведомства должны помогать семьям, у которых члены семьи признаны пропавшими без вести.

Также военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО), которые захотят вести предпринимательскую деятельность, увеличат финансирование программы государственной помощи.

Введут отдельные меры социальной поддержки для детей погибших (умерших) участников СВО, на их родных братьев и сестёр, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновлённых (неудочерённых) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника СВО.

Также правительство должно рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включённым в программы Паралимпийских игр.