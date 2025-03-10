10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Один из фигурантов дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском пытается выйти из СИЗО

Адвокат 21-летнего Давида Анашкина, которого обвиняют в похищении девушек и пытках на автомойке в Каменске-Уральском, попытался вытащить подзащитного из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что 23 февраля Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил Анашкина под арест до 4 апреля 2025 года включительно. В апелляционной жалобе адвокат просил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Напомним, что Анашкин обвиняется по нескольким пунктам трех статей:

  • ч. 2 ст. 213 УК РФ - "Хулиганство, совершённое группой лиц";
  • п.п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ - "Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего";
  • п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ - "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Несколько парней обливали девушек ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали, обзывали и избивали, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители мстили за нанесенную обиду и отвергнутые ухаживания, либо пытались взыскать некий долг. Обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера предъявлено пятерым местным жителям.

По словам адвоката одной из пострадавших Юлии, издевательствами Давид решил отомстить 17-летней девушке, отвергнувшей его ухаживания. За нее вступилась подруга, которой тоже стала жертвой издевательств. На автомойке в тот день также присутствовали еще две девушки - их, как утверждает адвокат, также похитили, но избивать не стали - заставили смотреть на мучающихся подруг. Сейчас их родители также настаивают на том, чтобы девочек признали не свидетелями, а потерпевшими.

На шоу "Пусть говорят" также вскрылся эпизод с Давидом Анашкиным. По словам одной из приглашенных в студию, ее заставили оформить на себя банковскую карту и передать парню. Когда же девушка, послушавшись своего возлюбленного, сняла со счета деньги, Анашкин с компанией якобы похитили пару, избили и пригрозили расправой в случае обращения в полицию.

Теги: Каменск-Уральский, Анашкин, СИЗО, арест, пытки, автомойка


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