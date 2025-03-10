Трамп: США почти возобновили предоставление разведданных Украине

США практически возобновили предоставление Украине разведданных, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о готовности отменить паузу в передаче Киеву разведданных, передает ТАСС.

Трамп добавил, что Вашингтон "хочет сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась" к необходимости найти решение в сложившейся ситуации.

5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О подтверждении Рэтклиффом прекращения обмена сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира", - написала Хайнрик в X.