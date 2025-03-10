На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышло более 200 единиц спецтехники
Устранять последствия снегопада в Свердловской области сегодня вышло более 200 единиц спецтехники, сообщили в департаменте информационной политики региона. Сегодня ночью выпало около 2 см снега, а по прогнозу погоды, осадки продолжатся до самого вечера.
Всего на региональных дорогах работает 221 единица техники: 143 комбинированных дорожных машины, 22 автомобиля с отвалом, 26 автогрейдеров и 30 единиц другой техники. Помимо этого, ведется обработка дорожного полотна противогололедным материалом - для этого дорожники использовали 5,4 тыс. тонн пескосоляной смеси. На данный момент, ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано.
Дорожная диспетчерская служба ведет взаимодействие с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом и пассажирскими автотранспортными предприятиями. Водители также могут самостоятельно сообщить о неубранных участках дороги.
- 8-800-200-63-06 дежурно-диспетчерская служба ФКУ "Уралуправтодор" - если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов);
- +7 (343) 261-79-83 дорожно-диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области - если дело касается региональных трасс;
- +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08 - ЕДДС Екатеринбурга.
Помимо этого, сообщить об обстановке на дороге можно в приложении Госуслуг через платформу обратной связи или через виджет "Сообщи о проблеме", который размещен во всех госпабликах Свердловской области.
Напомним, что по прогнозу погоды, уже на этой неделе в Свердловской области обещают плюсовые температуры.