На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышло более 200 единиц спецтехники

Устранять последствия снегопада в Свердловской области сегодня вышло более 200 единиц спецтехники, сообщили в департаменте информационной политики региона. Сегодня ночью выпало около 2 см снега, а по прогнозу погоды, осадки продолжатся до самого вечера.

Всего на региональных дорогах работает 221 единица техники: 143 комбинированных дорожных машины, 22 автомобиля с отвалом, 26 автогрейдеров и 30 единиц другой техники. Помимо этого, ведется обработка дорожного полотна противогололедным материалом - для этого дорожники использовали 5,4 тыс. тонн пескосоляной смеси. На данный момент, ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано.

Дорожная диспетчерская служба ведет взаимодействие с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом и пассажирскими автотранспортными предприятиями. Водители также могут самостоятельно сообщить о неубранных участках дороги.

Помимо этого, сообщить об обстановке на дороге можно в приложении Госуслуг через платформу обратной связи или через виджет "Сообщи о проблеме", который размещен во всех госпабликах Свердловской области.

Напомним, что по прогнозу погоды, уже на этой неделе в Свердловской области обещают плюсовые температуры.