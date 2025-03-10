650 точек доступа к беспроводному интернету организованы на УГМК-арене

«Ростелеком» провел больше шести километров волоконно-оптических линий связи до крупнейшего крытого многофункционального спортивного комплекса на Урале, сообщает пресс-служба компании. На новой «УГМК-Арене» организовано 650 точек доступа к беспроводному интернету общей пропускной способность до 5 Гб/с. Авторизация пользователей будет происходить при первом подключении к Сети.

Нариман Исаев, главный инженер АО «Ледовая арена» отмечает, что крытый многофункциональный комплекс “УГМК-Арена” является уникальным спортивным объектом, способным вместить при проведении хоккейных матчей более 12 500 зрителей, а во время концертных программ – 15 000 гостей.

Также «Ростелеком» проложил дополнительные оптические кабели для качественной трансляции матчей на телеканалах «КХЛ», «Матч ТВ» и «Свердловском областном телевидении».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» пояснил: ”Ростелеком” обладает колоссальным опытом и возможностями технической поддержки инфраструктурных объектов любого масштаба и уровня, нуждающихся в оснащении передовыми цифровыми сервисами. Сегодня заказчикам требуются комплексные, но в то же время кастомные решения, и уральская команда готова их предложить".

Отметим, что с 2015 года «Ростелеком» является телекоммуникационным партнером Континентальной хоккейной лиги, обеспечивая высокоскоростные каналы связи для прямых трансляций матчей по всей России.