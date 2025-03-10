СК попросит избрать Митрошиной меру пресечения в виде лишения свободы

Следствие будет просить суд избрать блогеру Александре Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы. Об этом сообщили в столичном СК.

Митрошина была задержана 7 марта в Сочи, оттуда ее доставили к следователю в Москву. Блогерше предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину в полном объеме.

Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, а для отмывания этих денег купила нежилую недвижимость в Москве.

Отмечается, что следователи продолжают изучать документацию, Митрошина проверяется на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил на Митрошину уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие сочло, что она, будучи ИП и пользуясь "упрощенкой" для налогообложения, с октября 2020 по май 2022 гг. превысила допустимые лимиты по доходам, но не стала переходить на более накладные налоговые режимы НДС и НДФЛ. По версии СКР, Митрошина продавала курсы по образованию и использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

В мае 2023 года Митрошина сообщила, что полностью погасила долг в 127 млн рублей перед налоговой. Она пояснила, что долг возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.