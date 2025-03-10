10 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 13-летний мальчик угодил под трамвай

В Екатеринбурге 13-летний мальчик попал под трамвай, двигающийся по маршруту №18 "Волгоградская - Шарташ". Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 9 марта в 14.15 на улице Репина вблизи дома №94. По предварительным данным, ребенок пересекал трамвайные пути в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. Тогда и произошел наезд. Мальчик получил травмы головы и рук, с которыми его доставили в детскую больницу №9. К счастью, серьезных травм пострадавший не получил и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Мать школьника рассказала, что регулярно проговаривает с сыном правила дорожного движения. В тот день он поехал к другу на день рождения в ТЦ "Радуга Парк", однако для чего решил обойти трамвай сзади, для родителя остается загадкой.

За рулем общественного транспорта находился 34-летний мужчина с 8-летним стажем вождения данной категории. За все это время к административной ответственности за нарушение ПДД ни разу не привлекался, во время ДТП был трезв. В момент происшествия в салоне трамвая находилось 30 пассажиров, они не пострадали. Водитель рассказал, что отъезжал от остановки и в боковое зеркало увидел ребенка, перебегавшего трамвайные пути. Столкновения избежать не удалось, мальчик упал на землю, а водитель применил экстренное торможение.

Сотрудники полиции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП. Информация и происшествии будет направлена в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Автоинспекторы также проверят, обучают ли в школе, где учится пострадавший, навыкам безопасного поведения на дороге.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает родителям о важности наблюдения за детьми на улице. Недавний инцидент, когда ребенок попал под трамвай, подчеркивает необходимость обучения детей правилам дорожного движения. Переход через трамвайные пути в неустановленных местах может быть крайне опасным. Важно объяснять детям, как правильно переходить дороги и трамвайные пути, а также избегать опасных ситуаций. Профилактика несчастных случаев требует совместных усилий родителей и образовательных учреждений. Бережно относитесь к безопасности детей и напоминайте им о правилах, которые помогут избежать трагедий", - сказали в городском УГИБДД.

Теги: Екатеринбург, трамвай, ребенок


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