Новый ледниковый период начнется через 10 тысяч лет

Через 10 тысяч лет на Земле начнется новый ледниковый период. Такие прогнозы озвучили ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре журналу Science, сообщает Lenta.ru

По их прогнозам, на среднюю полосу России надвинется ледник высотой в несколько километров. Они делают свои выводы на основе колебаний земной оси и на данных прошлых периодах глобального похолодания.

Ученые отмечают, что из-за интенсивных выбросов углекислого газа есть вероятность не дождаться нового ледникового периода.

В декабре 2024 года глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что из-за изменения климата вырастет количество ЧС. Прогнозы ведомство делает на основании данных Росгидромета. Специалисты говорят, что опасных погодных явлений становится все больше с каждым годом. Это связано с изменением климата.

"В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций", - сказал Куренков.

По его словам, уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи.