Shot: В районе НПЗ в Самарской области прогремели взрывы

Взрывы были слышны минувшей ночью над городом Новокуйбышевском Самарской области, сообщает Shot. Предварительно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ.

Всего взрывов было четыре, один из них был слышен со стороны местного нефтеперерабатывающего завода.

Также, по информации телеграм-канала, очевидцы видели яркие вспышки в небе. Кроме того, жители слышали звук, характерный для БПЛА.

По предварительным данным, один из украинских БПЛА сбили на подлете к предприятию.

Как сообщили в Минобороны РФ, девять украинских беспилотинков уничтожено за прошедшую ночь над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями.

9 марта беспилотники атаковали Рязанскую область, были слышны взрывы в районе НПЗ. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что уничтожены несколько БПЛА.