Средняя полная стоимость кредита для потребителей достигла 37%

В России полная стоимость кредитов (ПСК) наличными в среднем составляет около 37%.

За месяц показатель увеличился на 1,5 п.п. Займы продолжают дорожать даже после сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21%. Финансовые учреждения отмечают, что действия регулятора все же повлияли на рост ставок. Представитель ПСБ назвал временную отмену ограничений по полной стоимости всех кредитов до 31 марта основной причиной удорожания ссуд.

В Центробанке заявили, что на стоимость кредитов влияет очень много условий и не всегда они связаны с регулированием. Прежде всего, ставки зависят от стоимости привлекаемого банками фондирования в виде вкладов, но на нее влияют операционные расходы финансовых организаций и процентные риски, сообщают "Известия".

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что в России уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в 2024 году увеличился в полтора раза, до 1,8%.