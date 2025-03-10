Трамп: Зеленский брал деньги у Байдена как конфеты у ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский брал деньги у США, когда страну возглавлял Джо Байден.

Об этом в эфире Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп. "При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребёнка. Это было так легко, с тем же самым подходом", — указал президент США.

Трамп отметил, что не чувствует благодарности, исходящей от Зеленского, при том, что на помощь Вашингтон выделил Киеву 350 миллиардов долларов.

Ранее Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это вода.