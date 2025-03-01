Генсек НАТО посоветовал Зеленскому помириться с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте призвал главу киевского режима Владимира Зелинского восстановить отношения, сообщают РИА Новости.

Рютте назвал ссору прискорбной.

Накануне в Белом Доме между Трампом и Зеленским состоялась словесная перепалка, итогом которой стал отказ Трампа подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.

В итоге Зеленского попросили удалиться из Белого дома. Трамп заявил, что тот не готов к перемирию.