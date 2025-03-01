Мальчика, которого покусали хаски, доставят из Сочи в Москву

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют транспортировать санавиацией в Москву, сейчас готовятся необходимые документы, сообщают РИА Новости со ссылкой на отца пострадавшего.

Ребенок до сих пор находится в искусственной коме. Родители планируют поехать за ним в Москву.

Напомним, хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Сочи и разорвали ему лицо, усыпили.

Хозяин собак находится под следствием и под подпиской о невыезде. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Две собаки породы хаски принадлежали 48-летнему мужчине. Они были на привязи на его участке. В последнее время были плохие погодные условия, и он не мог приехать покормить питомцев почти две недели. Днем 26 февраля собаки сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и напали на мальчика, который нес веник отцу, чтобы почистить машину от снега.