В Якутске возбудили уголовное дело из-за отравления 80 человек в центре спортивной медицины

В Якутске возбудили уголовное дело из-за отравления 80 человек. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Возбудить уголовное дело поручил глава СК России Александр Бастрыкин, после того, как 28 февраля за медпомощью в трех отделениях "Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины" с симптомами острой кишечной инфекции обратились 80 человек, в том числе 24 ребенка.

Первые признаки отравления появились у пациентов и ухаживающих лиц, вечером, 27 февраля, после приема ими горячих блюд.

В настоящее время трое взрослых лиц находятся в инфекционном отделении больницы со средней степенью тяжести заболевания, остальные случаи протекают в легкой форме, пациентам оказывается медицинская помощь.