В Екатеринбурге главреду "Вечерних ведомостей" дали 14 суток

В Екатеринбурге суд приговорил редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова к административному аресту на 14 суток. Об этом сообщают "Вечерние ведомости".

Напомним, Постникову вменяли ч.1 ст. 20.3 КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

"Ожидаемо, 14 суток - это стандартно, мы писали на эту тему. Ройзману* дали 14 [суток - примеч.] в свое время за какую-то публикацию символики. Видимо, такой прайс за публикацию", - прокомментировал Постников.

* признан иноагентом в РФ