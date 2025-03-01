Администрация США может полностью прекратить поддержку Киева после провальных переговоров с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить даже косвенную поддержку Украины после переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, завершившихся изгнанием последнего из Белого дома, сообщает газета The New York Times.

"Представитель администрации Трампа заявил, что вся помощь США Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешённые и оплаченные во время правления администрации Байдена, может быть немедленно отменена", - говорится в сообщении.

По данным издания, после "пятничного представления в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может принять решение прекратить даже косвенную поддержку, оказываемую США".

Речь идет о других видах военного финансирования, обмене разведданными, подготовке украинских солдат, пилотов, размещении колл-центра, который управляет международной помощью на военной базе США в Германии.

Как сообщало Накануне.RU, Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что тот не готов к мирному урегулированию. В Вашингтоне между президентами состоялся разговор на повышенных тонах, Зеленский часто перебивал Трампа и требовал поддержки, в итоге Трамп буквально отчитал Зеленского и попросил уехать. Украинский президент досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена.

Во время встречи Трамп заявил Зеленскому, что он не имеет права ничего диктовать Вашингтону по поводу завершения конфликта, и находится не в очень выгодной позиции.

Также президент США отметил, что Украине придется идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта с Россией, и США не хотели бы направлять на Украину много вооружений. Американский лидер сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено.

"Он проявил неуважение к США в дорогом для них Овальном кабинете. Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру", - подвел итоги переговоров в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп.