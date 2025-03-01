Под Екатеринбургом пропала студентка: ее ищут третьи сутки

Под Екатеринбургом пропала студентка: ее ищут третьи сутки, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В последний раз 19-летнюю Ксению Мурашкину видели 26 февраля. Она вышла из дома в Шувакише, собиралась пойти к бабушке и остаться там с ночевой. Перед этим девушка пошла гулять с подругами.

Сообщается, что студентка попала в камеры видеонаблюдения, когда шла в сторону остановки, в лесу возле поселка. После этого девушка перестала выходить на связь. До своего исчезновения девушка ни с кем не ссорилась. Была одета в черную куртку-"барашка", спортивные штаны, шапку с ушками. Также у пропавшей был при себе рюкзак.