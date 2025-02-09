На иностранном танкере "Koala" в Ленобласти произошел взрыв

Сегодня утром на танкере "Koala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на бере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росречморфлота.

Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Во время взрыва никто не пострадал.

Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Уполномоченными службами проводится расследование инцидента.