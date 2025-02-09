Подразделения ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске в ДНР

Подразделения ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске в ДНР (украинское название - Торецк), сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, идет работа по выявлению корректировщиков огня ВСУ по городу и поиски точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население Дзержинска.

7 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Дзержинска. Город расположен к северу от Горловки и служил важным логистическим узлом ВСУ на пути к территориям ЛНР и Харьковской области.