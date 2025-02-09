09 Февраля 2025
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

В Дагестане трое человек напали на полицейского. Один из них сын бывшего чиновника

В Дербенте неизвестные напали на сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республики Дагестан.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищения огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушающих общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали его избивать. Один из подозреваемых отнял у полицейского табельное оружие и выстрелил в пострадавшего не менее восьми раз. После чего подозреваемые скрылись с места преступления.

Сейчас они задержаны. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

ТАСС сообщает, что один из напавших является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана. Пострадавшим является 28-летний полицейский патрульно-постовой службы. Сотрудник получил ранение левого бедра. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

По данным РИА Новости, задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедов ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции. Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова. Он был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни В сентябре 2013 года в селе Хучни во двор районного отдела полиции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в машине. В результате взрыва погибли два человека, еще 17 были госпитализированы.

Теги: Сандро Шихмагомедов, теракт, нападение на полицейского


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