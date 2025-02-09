На Сахалине введен режим ЧС из-за севшего на мель иностранного судна

В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сообщается, что в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.

РИА Новости сообщают, что судно китайское - балкер "Ань Янь 2". Издание также сообщает, что на судне нет мазута.