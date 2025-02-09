В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

"Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - говорится в законопроекте.

Как отмечает Нилов, стороны трудовых отношений и сейчас вправе установить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, однако "в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно".

"Полагаем, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда", - уточняется в пояснительной записке.