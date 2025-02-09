09 Февраля 2025
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков / скриншот видео

ВСУ выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более чем 80 боеприпасами, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В Белгородском районе враг обстрелял поселки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Красный Хутор, Нечаевка и Черемошное. За два обстрела выпущено 17 боеприпасов, нанесены удары с помощью пяти беспилотников, три из которых сбили ПВО. Повреждены частный дом и два автомобиля.

В Борисовском районе дважды обстреляли село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское. По ним ВСУ выпустило девять боеприпасов. Последствий нет. 

В Валуйском муниципальном округе обстреляли Уразово, села Двулучное, Долгое, Новопетровка, Шелаево, а также хутору Жердевка. Было совершено 14 атак беспилотников, из которых сбиты пять. В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой, ранениями лица и рук госпитализирован в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены три автомобиля и социальный объект.

В Грайворонском муниципальном округе враг нанес удар по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки девяти беспилотников, один из которых сбит. Поврежден один частный дом.

Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Без последствий.  В Краснояружском районе поселок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Архангельское, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Муром, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 17 боеприпасов в ходе пять обстрелов и нанесены удары с помощью девяти беспилотников, семь из которых сбиты. Повреждены пять частных домов и здание сельхозпредприятия. На территории частного домовладения огнем уничтожена надворная постройка.

Теги: ВСУ, боеприпасы, беспилотник, обстрел, белгородская область, Гладков


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