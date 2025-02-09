Песков не подтвердил и не опроверг информацию о телефонных переговорах Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее газета New York Post со ссылкой на интервью, которое Трамп дал на борту президентского борта Air Force One в пятницу, сообщила, что американский лидер провел телефонный разговор с Путиным.

Издание не приводит цитату Трампа, заявляя, что тот связывался с президентом РФ, "чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине".

"Лучше не буду говорить", - приводятся слова Трампа в ответ на вопрос, сколько раз он разговаривал с лидером России.