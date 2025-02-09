Трамп заявил, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине, уточнив, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта, сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью, опубликованное в New York Post .

Во время беседы политика с журналистами на борту Air Force One Трамп, говоря о конфликте на Украине, заявил, что он вредит Украине и выразил скорейшую надежду на его завершение, сделав при этом акцент на том, что у него хорошие отношения с Путиным.

По словам Трампа, у него есть "конкретный план по решению конфликта". Прямо на борту самолета он обратился к советнику по национальной безопасности США Майку Уолцу и призвал начать проводить встречи для решения конфликта на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация. По словам Пескова, российские и американские власти пока не обсуждали возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что союзники Вашингтона ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа представит план по урегулированию конфликта вокруг Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ, которая пройдет 14–16 февраля.

Отметим, что Трамп также заявлял, что рассчитывает на следующей неделе поговорить с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и обсудить с ним безопасность редкоземельных ресурсов. Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина. В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.