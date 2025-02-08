В Прикамье арестован обвиняемый в убийстве пенсионерки и её сына

В Пермском крае избрана мера пресечения обвиняемому в убийстве пенсионерки и её сына.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

Ранее предполагаемого злоумышленника задержали в кафе. На вопрос о том, знает ли он, за что задержан, мужчина ответил просто: "за убийство". Он признал, что убил двоих, а причиной назвал алкогольное опьянение. В ответ на вопрос, что он делал в пермском ТЦ, подозреваемый объяснил ситуацию так: зашёл, чтобы скачать приложение Telegram. По мессенджеру он якобы собирался связаться со своей мамой, чтобы она вызвала в кафе сотрудников полиции. Полицию в итоге вызвала заметившая его пермячка.