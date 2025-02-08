Астраханские пограничники отправились охранять рубежи страны на российско-украинской границе

"Астраханские пограничники отправились на участок российско-украинской границы. Им предстоит охранять рубежи Родины в непосредственной близости от зоны боевых действий", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Это не первая командировка для астраханских бойцов.

"Они не раз были там, и работу свою отлично знают. Передал военнослужащим спецтехнику, которая поможет выполнить им служебные и боевые задачи", - отметил глава Астраханской области.

Он поблагодарил астраханских пограничников за верность Родине и долгу.

"Желаю вам слаженно отработать без ранений и потерь. Помните, что за вами не только семьи и близкие, но и все астраханцы, которые верят в вас и гордятся вами. Возвращайтесь скорее домой!", - пожелал губернатор Астраханской области.