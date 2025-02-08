В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города. Речь идёт о территории многоквартирных домов, которые пострадали во время атаки беспилотников.

Коммунальщики могут приступить к восстановительным работам. Газ подаётся в обычном режиме. Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба, сообщил и.о. главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее Минобороны России сообщило о 36 сбитых за ночь бесплиотниках. 18 из них уничтожены над Ростовской областью, два – над Краснодарским краем. Слюсарь добавил к этому сообщению, что в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. Из одного из домов эвакуированы 68 жителей. Прибыли автобусы для их обогрева. В пункт временного размещения превращён лицей № 20 имени Поляничко.