В Екатеринбурге простились со священником – врачом

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоялось отпевание почившего священника и врача, протоиерея Сергия (Вогулкина). Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Священнику шёл 81-й год. Он умер 6 февраля. После кончины батюшки митрополит Евгений выразил соболезнование супруге почившего, директору областного медицинского колледжа, председателю регионального "Красного Креста России", сопредседателю Екатеринбургского отделения ВРНС Ирине Левиной. Похоронят отца Сергия на Широкореченском кладбище,

На путь духовного совершенствования доктор Сергей Вогулкин вступил уже зрелым, сложившимся человеком, отмеченным известностью среди врачей — коллег и учеников, званиями доктора медицинских наук и профессора. Свою трудовую деятельность он начал, будучи студентом медицинского института. После окончания вуза в течение 11-ти лет трудился практическим врачом-хирургом. Паства и коллеги отца Сергия отмечают, что он был блестящим проповедником. О чём бы ни говорил батюшка – нравственности и духовности, болезнях и их исцелении, проблемах молодежи, искусстве, чудесных явлениях природы – каждое его слово запечатлевалось в душе и приносило добрые плоды. Духовные беседы отца Сергия всегда были пронизаны неизменной любовью к человеку, сообщает Екатеринбургская митрополия.