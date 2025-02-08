В Саратове без тепла остались 34 дома

В Саратове случилась авария на теплосетях. Без отопления остались десятки домов.

И.о. мэра Саратова Павел Сурков сообщил, что на магистральном трубопроводе теплоснабжения на улице Большая Горная произошло повреждение. Ремонтируют участок специалисты "Т Плюс". Отключено теплоснабжение 34 многоквартирных домов.

Властям следует следить за температурным режимом в домах, обеспечить оперативную работу УК по регулировке внутридомовых сетей после возобновления теплоснабжения. Отремонтировать всё следует как можно быстрее, написал политик в своём telegram-канале.