Страны Балтии вышли из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией

Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. Это случилось после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Это в два с лишним раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан, сообщает Минэнерго России.

О причинах выхода не сообщается. Включение электросетей стран Балтии через Польшу в синхронный режим работы с сетью ЕС намечено на 9 февраля.