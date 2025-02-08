Медведев: ""У края бездны" - сильный, честный и очень печальный фильм"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о фильме "У края бездны". В своём telegram-канале политик назвал картину сильной, честной и очень печальной.

Фильм сильный, потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный, потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный, потому что многие действующие лица фильма погибли в бою, пишет Медведев.

"Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. А теперь сняли. Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы", - написал Медведев.

Картина повествует о работе батальона "Сомали" в марте 2022 г., во время штурма Мариуполя.