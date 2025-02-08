В Ростовской области из-за атаки беспилотника эвакуированы 68 жителей

Минобороны России сообщило о 36 сбитых за ночь бесплиотниках. 18 из них уничтожены над Ростовской областью, два – над Краснодарским краем.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. Из одного из домов эвакуированы 68 жителей. Прибыли автобусы для их обогрева. В пункт временного размещения превращён лицей № 20 имени Поляничко.

В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы. Позже их заменят на новые.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что целью атаки беспилотников были гражданские объекты в Славянском районе. При падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.