Трамп рассчитывает поговорить с Зеленским о редкоземельных ресурсах

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на следующей неделе поговорить с Владимиром Зеленским и обсудить с ним безопасность редкоземельных ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, американский лидер также заявил, что хочет побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил о своих планах в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он встретиться с Путиным, заявил, что "это возможно".

Ранее в России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина.

"Я требую гарантий по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — сказал глава государства и добавил, что это включает коммерческий элемент в "продолжающийся геополитический конфликт".