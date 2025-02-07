В МИД РФ прокомментировали сообщения о "спецтрибунале" для России из-за конфликта на Украине

08 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика
Фото: mid.ru

В МИД РФ прокомментировали сообщения о "спецтрибунале" для России из-за конфликта на Украине

В МИД РФ прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что Евросоюз и Совет Европы согласовали с Киевом основные параметры будущего "спецтрибунала по агрессии против Украины", передает корреспондент Накануне.RU.

В официальном ответе ведомства говорится, что в соответствии со ст.39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН.

"Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял. Однако глава евродипломатии Каллас, судя по всему, ставит себя выше Совета Безопасности. Не ясно, на каких основаниях она считает себя вправе давать юридическую оценку действиям нашей страны и ее руководства. Впрочем, не исключаем, что она вообще не знакома с принципами международного права. Что касается утверждений еврочиновницы о том, что местечковая инициатива западников по созданию "спецтрибунала" пользуется "широкой международной поддержкой", то это ложь чистой воды. Если говорить об истории вопроса, то первоначально Киев пытался "протащить" эту навязчивую идею через ООН, однако во Всемирной организации эти псевдоправовые заходы не восприняли. Тогда на помощь режиму пришел Совет Европы, для которого антироссийские затеи стали основным смыслом продолжения его существования", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отмечают, что у Совета Европы в силу его природы изначально нет никакой компетенции по отправлению уголовного правосудия и тем более по созданию каких-либо международных трибуналов. Подобными методами Запад подтверждает свой курс на слом международного права. Россия ставит их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы.

В дипломатическом ведомстве также назвали абсурдными обвинения России и российских должностных лиц в "агрессии" и заявили, что "несуразные конструкции, которые изобретаются вокруг этого, не имеют никакой юридической основы".

В МИД России подчеркнули, что все попытки бандеровского режима и его спонсоров переложить ответственность за свои преступления на кого бы то ни было обречены на провал. Украинские преступники, виновные в тяжких преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники, будут привлечены к справедливому легитимному суду и понесут заслуженное наказание.

Теги: МИД РФ, спецтрибунал, Совет Европы, ООН, Украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети