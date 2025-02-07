В МИД РФ прокомментировали сообщения о "спецтрибунале" для России из-за конфликта на Украине

В МИД РФ прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что Евросоюз и Совет Европы согласовали с Киевом основные параметры будущего "спецтрибунала по агрессии против Украины", передает корреспондент Накануне.RU.

В официальном ответе ведомства говорится, что в соответствии со ст.39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН.

"Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял. Однако глава евродипломатии Каллас, судя по всему, ставит себя выше Совета Безопасности. Не ясно, на каких основаниях она считает себя вправе давать юридическую оценку действиям нашей страны и ее руководства. Впрочем, не исключаем, что она вообще не знакома с принципами международного права. Что касается утверждений еврочиновницы о том, что местечковая инициатива западников по созданию "спецтрибунала" пользуется "широкой международной поддержкой", то это ложь чистой воды. Если говорить об истории вопроса, то первоначально Киев пытался "протащить" эту навязчивую идею через ООН, однако во Всемирной организации эти псевдоправовые заходы не восприняли. Тогда на помощь режиму пришел Совет Европы, для которого антироссийские затеи стали основным смыслом продолжения его существования", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отмечают, что у Совета Европы в силу его природы изначально нет никакой компетенции по отправлению уголовного правосудия и тем более по созданию каких-либо международных трибуналов. Подобными методами Запад подтверждает свой курс на слом международного права. Россия ставит их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы.

В дипломатическом ведомстве также назвали абсурдными обвинения России и российских должностных лиц в "агрессии" и заявили, что "несуразные конструкции, которые изобретаются вокруг этого, не имеют никакой юридической основы".

В МИД России подчеркнули, что все попытки бандеровского режима и его спонсоров переложить ответственность за свои преступления на кого бы то ни было обречены на провал. Украинские преступники, виновные в тяжких преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники, будут привлечены к справедливому легитимному суду и понесут заслуженное наказание.