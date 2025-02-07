Путин снял с должности губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что действующий глава региона Алексей Никитин освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Никитин возглавил регион с 13 февраля 2017 года. Тогда президент назначил его исполняющим обязанности губернатора. 10 сентября 2017 года Алексей Никитин одержал победу на выборах главы региона с результатом 67,99% голосов.