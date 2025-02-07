В Астрахани обсудили ход подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы

В Общественной палате Астрахани прошло обсуждение хода подготовки к 80-летнему юбилею Великой Победы.

Председатель Городской Думы Игорь Седов принял участие в заседании Общественной палаты города Астрахани, ключевой темой которого стала подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. Игорь Седов в ходе обсуждения подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах предков для будущих поколений.

В рамках подготовки в Астрахани запланирован целый ряд мероприятий самого разного формата.

Так, 23 февраля обновят мемориал у АГУ – дополнят именами героев астраханцев, погибших в ходе специальной военной операции.

А к маю в сквере по ул. Н. Качуевской будет установлена часовня в честь защитников Отечества и завершится реконструкция мемориального комплекса на старом кладбище. Городская администрация, со своей стороны, уже приступила к благоустройству территории, подрядчик вывел рабочих на объект.