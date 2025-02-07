13-летний Данил, ударивший одноклассника ножом в гимназии Екатеринбурга, перешел на домашнее обучение

Семиклассника гимназии №205 Екатеринбурга Данила, ударившего ножом своего одноклассника, отстранили от занятий и перевели на домашнее обучение.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на родителей подростков, Диме наложили швы и на месяц запретили физические нагрузки. При этом мать пострадавшего встала на защиту обидчика сына, сказав, что не нужно никого наказывать.

"У нас ситуация под контролем", - ответила мать Димы.

Директор школы также заявила, что участники конфликта - дети, а не преступники. Разбирательство все еще продолжается.

Напомним, что ученик уральской гимназии пырнул ножом другого школьника в ходе возникшего конфликта. Предварительно установлено, что один из детей задирал другого, обрызгивая водой из игрушки. От обиды второй ребенок достал некий острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье, никто на учете не состоит.

Позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", однако Данил пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Как дальше будет проходить расследование и какое наказание ждет школьника, СКР пока не комментирует.