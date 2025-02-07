Останки тел экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне

На мусорном полигоне в Самарской области ведутся поиски тел экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщил РИА Новости регоператор по обращению с ТКО "Экология".

По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. У оператора имеются фото и видеофиксация всех контейнерных площадок, эти материалы отсматривались.

"У нас есть информация, что в эти дни отходы вывозились ежедневно, все мусоровозы оснащены GPS-трекерами, соответственно, мы можем отследить их маршрут и примерно определить, в какой части полигона происходила выгрузка", - сообщили в компании.

Ранее прокуратура Самарской области сообщила, что местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены не установлено. По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра Самары. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Региональное управление СК сообщило, что на причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу. По информации СМИ, речь идет о внучке Тарховых.

"КП" писала, что часть останков силовики нашли в квартире супругов в Самаре. Остальные фрагменты внучка в мешках и бочках вывезла на такси и выбросила в мусорные баки по всему городу. По версии следователей, девушка готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире подозреваемой нашли паспорта и телефоны, принадлежащие жертвам.