Неудачный запуск "Орешника" опровергли на Украине

Неудачный запуск "Орешника" опроверг центр стратегических коммуникаций (ЦСК) при министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в своем Telegram-канале. Об этом пишет Lenta.ru.

"Официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны России", — сказали в ведомстве.

Об этом ранее сообщало издание Forbes. Статья была основана на новостях украинского блогера и военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилла Сазонова. При этом он указывал на неточные сведения в исходной публикации. В министерстве сказали, что сообщения о якобы падении ракеты на территории России не соответствуют действительности.

Ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут рассказал о деморализующем воздействии "Орешника". По его словам, главной особенностью ракеты является именно то, что украинские военные ничего не могут противопоставить этой ракете.

Ранее мы сообщали, что ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии. Об этом договорились российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко, сообщил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

"Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства", — сказал он.

Полищук отметил, что на белорусской территории развернули совместную группировку войск, современные оборонные комплексы России и нестратегическое ядерное вооружение. Теперь вооруженные силы Белоруссии и органы безопасности республики могут "самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами".