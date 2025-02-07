В Тюменской области модернизировали систему оповещения населения: "чтобы было слышно всем"

В Тюменской области модернизировали региональную систему оповещения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании Ростелеком.

Работы проводились в Голышмановском и Заводоуковском городских округах, а также в Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Юргинском и Ярковском районах.

В 2024 году специалисты компании модернизировали 62 действующие электромеханические сирены и установили 72 новых громкоговорителя. Все устройства подключили к цифровым каналам связи.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения позволяет в режиме реального времени следить за включением устройств, моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи. Оповещение можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. Например, оперативные службы активно используют систему оповещения в паводок. В 2024 году во время подтопления жилых домов на юге области сотрудники предупреждали население о приближающейся опасности звуком сирен и устно через громкоговорители.

Для безопасной передачи данных организованы закрытые защищенные каналы связи. Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Тюменской области продолжится и в 2025 году.