В Пулково совместят авиарейсы из-за аномального давления

Аэропорт Пулково меняет работу из-за аномального давления. В норму график должен прийти завтра, 8 февраля.

В своём telegram-канале аэропорт информирует о "вынужденной корректировке расписания полетов некоторых авиакомпаний" из-за "аномально высокого атмосферного давления", вызванного антициклоном в Ленинградской области. По плану, выровняется погода вечером 8 февраля.

До этого часть рейсов объединят и выполнят на самолётах большей вместительности. Статус рейса можно уточнять у авиакомпаний. Также информацию можно отслеживать на онлайн-табло Пулково.