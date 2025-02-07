Прокуратура разобралась, кто должен ремонтировать старый деревянный мост, связывающий Нижнесергинский район с железной дорогой

Прокуратура довела до суда вопрос о том, кто должен нести ответственность за бесхозный деревянный пешеходный мост в поселке Ключевая в Нижнесергинском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, 50-метровый мост пролегает через болотистую местность и является единственным существующим путем к железнодорожной станции.

Прокуратура установила, что мост не состоял на балансе органов местного самоуправления и отсутствовал в реестре собственности какой-либо организации. Как показала проверка, за долгие годы существования, он перестал быть безопасным: неудовлетворительное техническое состояние, в том числе просадки, отсутствие покрытия и другие нарушения. При этом ни одна организация не следит за его техническим состоянием - ни летом, ни зимой. Все это создавало угрозу причинения вреда здоровью передвигающимся по нему людям.

Удалось выяснить, что указанный объект расположен в полосе отвода железной дороги. Сам земельный участок находится в собственности РФ и сдан в аренду ОАО "Российские железные дороги". Тогда и был подан иск о признании мостового сооружения бесхозяйным и передаче его в собственность Российской Федерации для последующего обслуживания и приведения в надлежащее техническое состояние для безопасного передвижения.

Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.