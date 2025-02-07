Кремль: Заявления Путина по AZAL на фоне слухов об иске Баку не планируется

Заявления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию азербайджанских СМИ, в которой России предлагается взять вину за крушение.

Кроме того, сообщалось, что Баку якобы намерен подать в международный суд из-за авиакатастрофы.

Напомним, 4 февраля Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно отчету, в корпусе самолета выявлено множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Также похожие повреждения были выявлены в левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах. В некоторых местах повреждения правильной прямоугольной формы.

Росавиация отметила, что отчет носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах ЧП. У России не было возможности идентифицировать посторонние предметы в потерпевшем крушение самолете AZAL, поскольку их до сих пор не передали для экспертизы, подчеркнуло ведомство.