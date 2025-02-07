В Прикамье задержан подозреваемый в двойном убийстве

В Прикамье произошло двойное убийство: убиты женщина 1938 года и ее сын 1972 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Преступление совершено в поселке Северный Коммунар Сивинского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". В розыск был объявлен 35-летний мужчина. Его задержали в ТЦ в Перми, заметившей похожего мужчину в кафе, сообщили в полиции Прикамья.

Следователи сообщили, что местонахождение лица, подозреваемого в убийстве двух человек в Северном Коммунаре, установлено, в ближайшее время он будет доставлен в территориальный следственный отдел для последующего его процессуального задержания и допроса.